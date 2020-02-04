"Сбрось стереотипы и набери вес": Лука Затравкин опубликовал "провокационные" фото с отдыха
Сын известного художника Никаса Сафронова Лука Затравкин опубликовал в своем Instagram-профиле провокационные фотографии с отдыха. Так как молодой пианист не обладает идеальной фигурой, хейтеры максимально используют возможность «уколоть» юношу в комментариях.
«Сбрось стереотипы и набери вес», - такой хэш-тег использовал Лука Затравкин под свои снимком. Судя по фотографиям, музыканта вовсе не смущает его 242 килограммовый вес. Однако несмотря на чувство юмора, с которым пианист делает записи в своем микроблоге, некоторые пользователи не сдерживают свою критику и оставляют недоброжелательные и колкие комментарии.
«Неужели в жизни ничего не радует, кроме еды?», «Это совсем не смешно, Лука. Такой вес опасен для здоровья. Худей и создай семью!» - откликнулись подписчики соцсети. Кроме скептических выражений в сторону музыканта, нашлось достаточно много девушек и молодых парней, которые поддерживают своего кумира и считают его очень положительным человеком.
«Сбрось стереотипы и набери вес», - такой хэш-тег использовал Лука Затравкин под свои снимком. Судя по фотографиям, музыканта вовсе не смущает его 242 килограммовый вес. Однако несмотря на чувство юмора, с которым пианист делает записи в своем микроблоге, некоторые пользователи не сдерживают свою критику и оставляют недоброжелательные и колкие комментарии.
«Неужели в жизни ничего не радует, кроме еды?», «Это совсем не смешно, Лука. Такой вес опасен для здоровья. Худей и создай семью!» - откликнулись подписчики соцсети. Кроме скептических выражений в сторону музыканта, нашлось достаточно много девушек и молодых парней, которые поддерживают своего кумира и считают его очень положительным человеком.
Культура
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:41