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Британские ученые узнали о способности песчаных дюн "общаться" между собой

Британские ученые выяснили, что песчаные дюны могут взаимодействовать друг с другом по мере своего движения. Некоторые даже способны оттолкнуть своих соседей по течению.

Сотрудники Кембриджского университета представили результаты своего исследования в журнале Physical Review Letters. В новой работе специалисты изучили риски нанесения ущерба инфраструктуре песчаными дюнами, которым свойственна долгосрочная миграция. Они часто встречаются большими группами и движутся под воздействием ветров и течения воды. Вне зависимости от их расположения, будь то в пустыне или на дне рек, они могут нанести вред.

Благодаря компьютерному моделированию ученые выяснили, что две одинаковые соседние дюны сначала сближаются, но со временем отдаляются друг от друга. Постоянный круговой поток воды позволил проследить за отдельными частицами и их движением. Оказалось, что дюнам комфортно находиться на противоположных сторонах друг от друга в 180 градусах.

Ученые намерены продолжить исследование и выяснить взаимодействие между песчаными дюнами в условиях пустыни. Для анализа эксперты будут использовать спутниковые снимки.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24

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