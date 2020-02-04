Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию мира





С таким предложением выступили два законодателя из Швеции, а именно Йенс Холм и его коллега Хакан Свеннелинг. Они предложили оценить работу Греты Тунберг, которая позволила властям увидеть реальное положение экологии. По мнению политиков, выступление школьницы в поддержку сокращения выбросов и соблюдения парижских договоренностей по климату следует считать актом, нацеленным на установление мира. В 2019 году ее кандидатура была выдвинута на Нобелевскую премию мира тремя норвежскими и двумя шведскими деятелями. Однако в итоге первенство досталось эфиопскому премьеру Абию Ахмед Али за решительные действия по урегулировании пограничного конфликта с Эритреей.Грета Тунберг выступает в защиту экологии с 2018 года, когда организовала в Стокгольме одиночный пикет.