АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Новинки Huawei P40 и P40 Pro окажутся улучшенной версией Honor 20 по внешним характеристикам

Известный сетевой обозреватель технологических новинок RODENT950 опубликовал информацию об ожидаемых Huawei P40 и P40 Pro. По его словам, устройства очень похожи на смартфон Honor 20 прошлого года выпуска, однако отличаются улучшенным функционалом и камерой.
Новинки Huawei P40 и P40 Pro окажутся улучшенной версией Honor 20 по внешним характеристикам

Гаджеты Honor и Huawei разрабатываются и выпускаются в Китае и принадлежат одной компании. Honor – это небольшое ответвление основного типа смартфонов, который имеет более низкую цену и чаще всего используется подростками и студентами. Информатор RODENT950 опубликовал характеристики новинок Huawei P40 и P40 Pro. Основным их преимуществом является высококачественная камера с разрешением на 52 мегапикселя. Однако разница между Р40 и Р40 Pro тоже существенная. Первый вариант имеет более упрощенный функционал, меньшее расширение экрана и количество гигабайт оперативной памяти смартфона.

Официальная презентация и первый день продаж новых устройств от Huawei намечены на 26 марта 2020 года в Париже.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 12:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новинки Huawei P40 и P40 Pro окажутся улучшенной версией Honor 20 по внешним…
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
Бенни Андерссон анонсировал выход новых песен группы…
Американские нейробиологи доказали, что алкоголь и курение ускоряют старение…
Британские ученые узнали о способности песчаных дюн "общаться" между…
Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию…
Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после…
Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их…
Российские ученые сделали важное открытие в области радио- и…
«Да, уже ходим с мамулей в театры, кино»: Валерия поделилась хорошими новостями о здоровье своей…
В "Ростехе" планируют начать разработку защищенных корпоративных…
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала фото певца с его новой…
Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против…
Специалисты из Индии воссоздадут древний город…
Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников из-за требования платить им…
В Роскачестве рассказали о недостатках портативных…
Муж телеведущей Ксении Собчак замечен в обществе другой…
Дана Борисова высказала мнение о продолжении выхода телешоу о Любови Успенской и Татьяне…
Учредитель "Шанинки" Теодор Шанин скончался в…
Ученые: Определенный вид саламандр может не двигаться на протяжении семи…
«Мама очень ждала каждый год приезда бабушки»: Екатерина Вербер рассказала о жизни своей мамы и…
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике…
Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое…
Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во…
Астрономы заметили спиралевидный объект в созвездии Рыб с помощью телескопа…
Валентин Дегтярев назвал истинную причину Чивруайской трагедии на Кольском…
Игорь Золотовицкий высказался о творческом пути сыновей от Веры…
Сотрудники МЧС рассказали о самых опасных местах на акватории…
Просмотреть все новости