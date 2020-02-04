Новинки Huawei P40 и P40 Pro окажутся улучшенной версией Honor 20 по внешним характеристикам





Гаджеты Honor и Huawei разрабатываются и выпускаются в Китае и принадлежат одной компании. Honor – это небольшое ответвление основного типа смартфонов, который имеет более низкую цену и чаще всего используется подростками и студентами. Информатор RODENT950 опубликовал характеристики новинок Huawei P40 и P40 Pro. Основным их преимуществом является высококачественная камера с разрешением на 52 мегапикселя. Однако разница между Р40 и Р40 Pro тоже существенная. Первый вариант имеет более упрощенный функционал, меньшее расширение экрана и количество гигабайт оперативной памяти смартфона.Официальная презентация и первый день продаж новых устройств от Huawei намечены на 26 марта 2020 года в Париже.