Китайский бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых быстрых смартфонов за январь





Рейтинг производительности от AnTuTu показывает: как и в прошлом месяце, продукция от Vivo по-прежнему является бессменным лидером в этом плане. Смартфоны iQOO Neo 855 Racing Edition, iQOO Pro 5G и NEX 3 5G доминируют в первой тройке, средний балл которых составляет 504796, 502288 и 498223 соответственно. Стоит отметить, в дополнение к платформе Snapdragon 855 Plus и UFS 3.0 с F2FS три вышеуказанных телефона оснащены программными оптимизациями. Они включают Turbo Write, технологии HPB и Monster, а также встроенную систему охлаждения. Таким образом поддерживается отличное качество работы SoC на высокой частоте в течение длительного периода времени.На четвертом и пятом месте оказались OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T. Обе родственные модели используют частоту обновления экрана в 90 Гц и чипсет Snapdragon 855 Plus. В списке также значились игровые гаджеты ROG 2, Realme X2 Pro, Honor V30 Pro 5G, OPPO Reno Ace 8 и Huawei Mate 30 Pro 5G. В бенчмарке сообщили, что в исследовании рассматривались только показатели скорости работы мобильных телефонов, исключая дизайн, конфигурацию камеры, емкость аккумулятора и быструю зарядку. Следовательно, самый высокий балл необязательно означает, что аппаратное обеспечение является наиболее сильным.