Реклама нового Xiaomi Mi 10 опередила анонсы





Представители корпорации официально подтвердили сведения о том, что аппарат первым в мире оснастят однокристальным чипом Qualcomm Snapdragon 865. Согласно информации источников, Xiaomi отправили на тесты в лабораторию DxOMark. Вице-президент предприятия Чанг Ченг пообещал в социальных сетях скорый выход Mi 10 и намекнул на некий план с обозначением характеристик и графика выпуска новой модели. Благодаря такой рекламе и грамотному маркетингу акции компании выросли на 6%, при этом капитализация достигла $39 млрд.Презентация Xiaomi состоится 10 февраля этого года. Данное мероприятие будет транслироваться в прямом эфире из-за эпидемии коронавируса. Разработчики представят версии гаджетов Mi 10, Mi 10 Pro и Black Shark 3.