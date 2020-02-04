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Бенни Андерссон анонсировал выход новых песен группы АВВА

Композитор Бенни Андерссон в своём Twitter-аккаунт ABBAtalk анонсировал новые песни для музыкального коллектива ABBA. Возможно, уже в сентябре популярная шведская группа сможет порадовать фанатов после 35-летнего перерыва.

Бенни Андерссон - автор всех хитов шведской четверки совместно с Бьорном Ульвеусом. Согласно его утверждениям, новые песни могут появиться уже в этом году. По его предположениям, это случится после лета. Если бы у композитора была возможность, то поклонники шведской группы ABBA смогли наслаждались их творчеством уже в сентябре. Однако подобные решения принимаются согласно утверждениям всех сторон.

В 2018 году шведская музыкальная группа ABBA анонсировала запись нового материала — через 35 лет после распада квартета. Тогда утверждали, что к выходу готовится композиция «Don’t shut me down», а также песня «I still have faith in you». И всё же фанаты не дождались релиза.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:31

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