Инсайдеры назвали точную дату начала продаж Sony PlayStation 5





За последние несколько месяцев подробности о PlayStation 5 противоречили друг другу, указывая на дату выхода новой консоли сначала 5, а потом и 15 февраля. Теперь инсайдеры утверждают, что продажи начнутся 5 марта текущего года, а в этом месяце откроется доступ к предварительным заказам. До сих пор компания не показала ни одного изображения приставки, в отличие от конкурирующей Xbox Series X, которую Microsoft впервые продемонстрировала в прошлом месяце на The Game Awards.В Sony все же заявили, что PS5 будет поддерживать разрешение до 8K, трассировку лучей, сверхбыстрые твердотельные накопители для сокращения времени загрузки и обратную совместимость с PS4. Что касается аппаратного обеспечения, геймерам стоит ожидать восьмиядерного процессора на основе новой архитектуры AMD Zen 2 и графическую карту на базе оборудования AMD Radeon Navi. Предположительная стоимость новинки составляет около 500 долларов США, а объем заказов ожидается на уровне в 2-3 миллиона экземпляров до конца года.