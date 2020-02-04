Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после учебы
Игорь Золотовицкий стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где сообщил, что многие молодые актеры после окончания учебы сталкиваются с трудностями в поиске работы. По мнению ректора МХАТ, можно попытаться решить данную проблему.
Как сказал артист, сейчас действует та же система распределения, которая существовала во времена СССР. Многие молодые выпускники не хотят возвращаться в родные города, откуда приехали в столицу. Золотовицкий считает, что бывшие студенты не хотят работать на периферии. «А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре», - заявил педагог. Он добавил, что некоторые великие актеры прошлого начинали свою профессиональную карьеру с малых театров, а затем обрели успех и славу.
По словам Игоря Яковлевича, сначала артиста должны увидеть в местной культурной организации. После этого предложения по поводу работы начнут поступать от знаменитых театров.
Как сказал артист, сейчас действует та же система распределения, которая существовала во времена СССР. Многие молодые выпускники не хотят возвращаться в родные города, откуда приехали в столицу. Золотовицкий считает, что бывшие студенты не хотят работать на периферии. «А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре», - заявил педагог. Он добавил, что некоторые великие актеры прошлого начинали свою профессиональную карьеру с малых театров, а затем обрели успех и славу.
По словам Игоря Яковлевича, сначала артиста должны увидеть в местной культурной организации. После этого предложения по поводу работы начнут поступать от знаменитых театров.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:54