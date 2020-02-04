Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после учебы

Как сказал артист, сейчас действует та же система распределения, которая существовала во времена СССР. Многие молодые выпускники не хотят возвращаться в родные города, откуда приехали в столицу. Золотовицкий считает, что бывшие студенты не хотят работать на периферии., - заявил педагог. Он добавил, что некоторые великие актеры прошлого начинали свою профессиональную карьеру с малых театров, а затем обрели успех и славу.По словам Игоря Яковлевича, сначала артиста должны увидеть в местной культурной организации. После этого предложения по поводу работы начнут поступать от знаменитых театров.