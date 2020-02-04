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Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после учебы

Игорь Золотовицкий стал гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой», где сообщил, что многие молодые актеры после окончания учебы сталкиваются с трудностями в поиске работы. По мнению ректора МХАТ, можно попытаться решить данную проблему.
Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после учебы

Как сказал артист, сейчас действует та же система распределения, которая существовала во времена СССР. Многие молодые выпускники не хотят возвращаться в родные города, откуда приехали в столицу. Золотовицкий считает, что бывшие студенты не хотят работать на периферии. «А надо сделать так, чтобы они поработали хотя бы несколько лет в условном Воронеже, в местном театре», - заявил педагог. Он добавил, что некоторые великие актеры прошлого начинали свою профессиональную карьеру с малых театров, а затем обрели успех и славу.

По словам Игоря Яковлевича, сначала артиста должны увидеть в местной культурной организации. После этого предложения по поводу работы начнут поступать от знаменитых театров.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:54

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