АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их отношения

Американский актер Эштон Катчер рассказал, как повлиял выход книги Inside Out авторства Деми Мур на их отношения. Бывшая супруга звезды подробно описала происходящее в ее жизни за годы брака.
Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их отношения

В своих мемуарах Деми Мур описала переживания после потери ребенка на большом сроке беременности, секса втроем и алкогольной зависимости. Несмотря на откровения Эштон Катчер продолжает общаться с бывшей женой. Сразу после выпуска книги артист отметил в Twitter, что собирался язвительно прокомментировать происходящее, но потом вспомнил о детях и решил промолчать. Спустя несколько месяцев бывшие супруги наладили связь, но до сих пор не ходят на совместные вечеринки и не проводят время наедине.

Несмотря на развод Эштон Катчер продолжает уделять внимание дочерям Деми Мур от Брюса Уиллиса, отметив, что при этом он никогда не пытался заменить им отца. Как известно, после 8 лет брака с коллегой актер женился на Миле Кунис, которая родила от возлюбленного дочь и сына.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Новинки Huawei P40 и P40 Pro окажутся улучшенной версией Honor 20 по внешним…
Роберта Паттинсона признали «самым красивым мужчиной» с помощью «золотого…
Бенни Андерссон анонсировал выход новых песен группы…
Американские нейробиологи доказали, что алкоголь и курение ускоряют старение…
Британские ученые узнали о способности песчаных дюн "общаться" между…
Грету Тунберг второй раз номинировали на Нобелевскую премию…
Игорь Золотовицкий рассказал о сложных поисках работы молодых актеров после…
Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их…
Российские ученые сделали важное открытие в области радио- и…
«Да, уже ходим с мамулей в театры, кино»: Валерия поделилась хорошими новостями о здоровье своей…
В "Ростехе" планируют начать разработку защищенных корпоративных…
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала фото певца с его новой…
Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против…
Специалисты из Индии воссоздадут древний город…
Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников из-за требования платить им…
В Роскачестве рассказали о недостатках портативных…
Муж телеведущей Ксении Собчак замечен в обществе другой…
Дана Борисова высказала мнение о продолжении выхода телешоу о Любови Успенской и Татьяне…
Учредитель "Шанинки" Теодор Шанин скончался в…
Ученые: Определенный вид саламандр может не двигаться на протяжении семи…
«Мама очень ждала каждый год приезда бабушки»: Екатерина Вербер рассказала о жизни своей мамы и…
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике…
Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое…
Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во…
Астрономы заметили спиралевидный объект в созвездии Рыб с помощью телескопа…
Валентин Дегтярев назвал истинную причину Чивруайской трагедии на Кольском…
Игорь Золотовицкий высказался о творческом пути сыновей от Веры…
Сотрудники МЧС рассказали о самых опасных местах на акватории…
Просмотреть все новости