Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их отношения
Американский актер Эштон Катчер рассказал, как повлиял выход книги Inside Out авторства Деми Мур на их отношения. Бывшая супруга звезды подробно описала происходящее в ее жизни за годы брака.
В своих мемуарах Деми Мур описала переживания после потери ребенка на большом сроке беременности, секса втроем и алкогольной зависимости. Несмотря на откровения Эштон Катчер продолжает общаться с бывшей женой. Сразу после выпуска книги артист отметил в Twitter, что собирался язвительно прокомментировать происходящее, но потом вспомнил о детях и решил промолчать. Спустя несколько месяцев бывшие супруги наладили связь, но до сих пор не ходят на совместные вечеринки и не проводят время наедине.
Несмотря на развод Эштон Катчер продолжает уделять внимание дочерям Деми Мур от Брюса Уиллиса, отметив, что при этом он никогда не пытался заменить им отца. Как известно, после 8 лет брака с коллегой актер женился на Миле Кунис, которая родила от возлюбленного дочь и сына.
В своих мемуарах Деми Мур описала переживания после потери ребенка на большом сроке беременности, секса втроем и алкогольной зависимости. Несмотря на откровения Эштон Катчер продолжает общаться с бывшей женой. Сразу после выпуска книги артист отметил в Twitter, что собирался язвительно прокомментировать происходящее, но потом вспомнил о детях и решил промолчать. Спустя несколько месяцев бывшие супруги наладили связь, но до сих пор не ходят на совместные вечеринки и не проводят время наедине.
Несмотря на развод Эштон Катчер продолжает уделять внимание дочерям Деми Мур от Брюса Уиллиса, отметив, что при этом он никогда не пытался заменить им отца. Как известно, после 8 лет брака с коллегой актер женился на Миле Кунис, которая родила от возлюбленного дочь и сына.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47