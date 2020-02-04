Эштон Катчер рассказал о влиянии скандальных мемуаров Деми Мур на их отношения





В своих мемуарах Деми Мур описала переживания после потери ребенка на большом сроке беременности, секса втроем и алкогольной зависимости. Несмотря на откровения Эштон Катчер продолжает общаться с бывшей женой. Сразу после выпуска книги артист отметил в Twitter, что собирался язвительно прокомментировать происходящее, но потом вспомнил о детях и решил промолчать. Спустя несколько месяцев бывшие супруги наладили связь, но до сих пор не ходят на совместные вечеринки и не проводят время наедине.Несмотря на развод Эштон Катчер продолжает уделять внимание дочерям Деми Мур от Брюса Уиллиса, отметив, что при этом он никогда не пытался заменить им отца. Как известно, после 8 лет брака с коллегой актер женился на Миле Кунис, которая родила от возлюбленного дочь и сына.