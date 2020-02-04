Российские ученые сделали важное открытие в области радио- и сейсмоволн
Российские исследователи из БФУ им. Канта сделали открытие в области радио- и сейсмических волн. Благодаря своему достижению научные сотрудники получили возможность предсказывать пути распространения коротких волн между станциями с большой точностью.
Ученые разработали математическую модель, которую можно применять для предсказания путей распространения коротких радио- и сейсмических волн. Исследования проводились в течение пяти лет при поддержке РНФ. Однако этапы тестирования будут продолжаться. Открытие позволит решать многие радиофизические задачи, если интегрировать разработку в ПО. Данную модель можно применять для решения задач в области сейсмологии и радиофизики. На данный момент короткие задействованы преимущественно для экстренной связи и ее альтернативы, поскольку они могут преодолевать сотни и даже тысячи километров.
Главный недостаток этих волн состоит в качестве сигнала, который зависит от ионосферы.
Ученые разработали математическую модель, которую можно применять для предсказания путей распространения коротких радио- и сейсмических волн. Исследования проводились в течение пяти лет при поддержке РНФ. Однако этапы тестирования будут продолжаться. Открытие позволит решать многие радиофизические задачи, если интегрировать разработку в ПО. Данную модель можно применять для решения задач в области сейсмологии и радиофизики. На данный момент короткие задействованы преимущественно для экстренной связи и ее альтернативы, поскольку они могут преодолевать сотни и даже тысячи километров.
Главный недостаток этих волн состоит в качестве сигнала, который зависит от ионосферы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:41