В "Ростехе" планируют начать разработку защищенных корпоративных смартфонов





MIG и АИС начнут выпуск серии укрепленных смартфонов на предприятии по производству телеграфной аппаратуры в Калуге до конца 2020 года. Для достижения этой цели "Аэронавигационные и информационные системы" собираются вложить в разработку около 1 млрд рублей, а инвестиции Mobile Inform Group составят 50 млн рублей. Эти мобильные устройства должны привлечь внимание госсектора, поскольку их эксплуатация будет возможной даже после падения с большой высоты, погружения в воду и пребывания в тяжелых погодных условиях.Потенциальными клиентами могут стать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, работники медицинских учреждений, энергетики, нефти и газа, транспорта и ЖКХ. Стоимость одного экземпляра не должна превышать 60–90 тыс. рублей, а в случае большого спроса - цена снизится вдвое. Скорее всего в линейку войдут защищенный телефон на основе MIG S6 и удароустойчивый планшет MIG T8X. Оба устройства оснащены Android 9 и 10, а также ОС Astra Linux и "Аврора". Предположительная дата выхода корпоративных гаджетов намечена на март текущего года.