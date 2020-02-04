«Да, уже ходим с мамулей в театры, кино»: Валерия поделилась хорошими новостями о здоровье своей мамы
Известная российская певица Валерия поделилась хорошими новостями о здоровье своей мамы, опубликовав совместное фото в своем микроблоге Instagram. Супруга продюсера Иосифа Пригожина отметила, что восстановление Галины Николаевны Перфиловой после эндопротезирования коленных суставов проходит замечательно и ее мама уже ходит самостоятельно.
«Я ею очень горжусь – она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажере», - написала артистка под снимком со своей мамой и мужем. Она добавила, что Галина Николаевна Перфилова очень любознательна и активна, поэтому женщина прилагает все свои усилия, чтобы как можно скорее чувствовать себя лучше и отправится в путешествие с дочерью.
На своей публикации Валерия отметила один из российских кинотеатров и упомянула, что теперь они всей семьей ходят «в театры, музеи, кино и рестораны». Подписчики певицы оставили много положительных комментариев с наилучшими пожеланиями. Однако некоторые поклонники выразили переживание на счет такой высокой активности после столь сложного хирургического вмешательства. «После такой операции на велотренажере тренировку делать невозможно. Это же ужасно больно», «Мама отлично выглядит, но как можно заниматься на беговой дорожке после замены суставов?» - пишут пользователи Сети.
«Я ею очень горжусь – она ответственно подходит к процессу восстановления: следит за весом, ежедневно занимается гимнастикой, тренируется на беговой дорожке и велотренажере», - написала артистка под снимком со своей мамой и мужем. Она добавила, что Галина Николаевна Перфилова очень любознательна и активна, поэтому женщина прилагает все свои усилия, чтобы как можно скорее чувствовать себя лучше и отправится в путешествие с дочерью.
На своей публикации Валерия отметила один из российских кинотеатров и упомянула, что теперь они всей семьей ходят «в театры, музеи, кино и рестораны». Подписчики певицы оставили много положительных комментариев с наилучшими пожеланиями. Однако некоторые поклонники выразили переживание на счет такой высокой активности после столь сложного хирургического вмешательства. «После такой операции на велотренажере тренировку делать невозможно. Это же ужасно больно», «Мама отлично выглядит, но как можно заниматься на беговой дорожке после замены суставов?» - пишут пользователи Сети.
ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:33