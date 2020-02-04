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Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала фото певца с его новой возлюбленной

Прохор Шаляпин и его новая возлюбленная наслаждаются отдыхом за границей. На днях мать певца Елена Колесникова показала в Instagram его фото с миллионершей.
Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала фото певца с его новой возлюбленной

В кадре артист запечатлен в компании своей девушки на кровати в комнате гостиничного люкса. Примерно месяц назад Прохор Шаляпин уехал из России, чтобы путешествовать по всему миру. Сейчас знаменитость находится на Маврикии в сопровождении второй половинки по имени Татьяна. Известно, что предпринимательница является жительницей Канады, где у нее есть 2 дома. Много лет назад она переехала в Северную Америку. Кроме этого, новая возлюбленная исполнителя ездит на роскошном авто за $300 тысяч. Состояние бизнесвумен оценивается в $35 миллионов.

Примечательно, что фото певца с партнершей разместила его мать Елена Колесникова, поскольку звезда шоу-бизнеса предпочитает держать свою даму подальше от посторонних глаз. Возможно, она сама попросила об этом возлюбленного, чтобы не оказаться в центре скандала.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:20

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