Мать Прохора Шаляпина Елена Колесникова показала фото певца с его новой возлюбленной

В кадре артист запечатлен в компании своей девушки на кровати в комнате гостиничного люкса. Примерно месяц назад Прохор Шаляпин уехал из России, чтобы путешествовать по всему миру. Сейчас знаменитость находится на Маврикии в сопровождении второй половинки по имени Татьяна. Известно, что предпринимательница является жительницей Канады, где у нее есть 2 дома. Много лет назад она переехала в Северную Америку. Кроме этого, новая возлюбленная исполнителя ездит на роскошном авто за $300 тысяч. Состояние бизнесвумен оценивается в $35 миллионов.Примечательно, что фото певца с партнершей разместила его мать Елена Колесникова, поскольку звезда шоу-бизнеса предпочитает держать свою даму подальше от посторонних глаз. Возможно, она сама попросила об этом возлюбленного, чтобы не оказаться в центре скандала.