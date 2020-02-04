Врачи назвали самые распространённые 4 вида онкологии у детей





Первый вид рака, который выявляется у детей в 29% случаев, – лейкоз, или рак крови. Его лимфоцитарный и миелоидный типы поражают костный мозг, который нарушает состав крови, изменяя эритроциты и тромбоциты. Во время роста ребенка родители могут заметить изменения поведения и характерные симптомы. В таком случае следует незамедлительно обратиться к педиатру. К настораживающим симптомам можно отнести низкий гемоглобин, кровотечения, высокую температуру, сонливость, боли в костях и ломоту в суставах.Вторым видом рака, согласно частоте обращений пациентов за помощью, является опухоль головного мозга или позвоночника. В случае злокачественного образования центральной нервной системы малыш чувствует постоянную тошноту, рвотные позывы, отсутствие аппетита и головные боли. Вес ребенка стремительно падает, качество его жизни заметно ухудшается. Опухоли ЦНС обнаруживают в 26% случаев и требуют незамедлительной терапии.6% педиатрической онкологии припадает на нейробластомы – озлокачествление нервных клеток. Болезнь берет свое начало чаще всего еще во время внутриутробной закладки. Первыми в организме страдают надпочечники, по этой причине можно наблюдать симптомы, связанные с гормональными нарушениями маленького ребенка. К ним относится экстремально раннее половое созревание или избыток гормона роста, который приводит к ускоренному разрастанию тканей опорно-двигательной системы. Среди других симптомов - повышение температуры без признаков воспалительного процесса, боли и ломота в костях.Самый частый вид детского рака – лимфома. Это нарушение иммунной системы, в результате которого, лимфоциты деформируются и начинают процесс активного деления, преобразовываясь в злокачественные опухоли. Чаще всего накопление раковых клеток происходит в лимфатических узлах организма, а потому данный тип рака можно обнаружить с помощью визуального осмотра, однако любое предположение требует подтверждения специалистов.Хотя в общей клинической картине от онкологии в 99% случаев страдают взрослые люди, в 1% детского рака практически все дети умирают, не побеждая смертельную болезнь. Врачи настоятельно рекомендуют всегда оставаться бдительными и не попустительствовать в отношении здоровья своих малышей.