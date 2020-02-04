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Учредитель "Шанинки" Теодор Шанин скончался в Москве

Учредитель столичной высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Теодор Шанин умер на 90-м году жизни. Ученый-социолог скончался в собственной квартире в Москве по пока необъявленным причинам.
Учредитель "Шанинки" Теодор Шанин скончался в Москве

По данным, предоставленным ректором МВШСЭН Сергеем Зуевым, в собственной столичной квартире ушел из жизни знаменитый ученый Теодор Шанин. Дата похорон прославленного социолога станет известна 4 февраля, а пока пресс-служба "Шанинки" выражает свои соболезнование родным и близким покойного. Представители учреждения сообщили, что 90-летний исследователь "сделал невероятные открытия в крестьяноведении, исторической социологии и эпистемологии". В число его заслуг также входит разработка инновационных форм образования в стране.

Известно, что Теодор Шанин родился в 1930 году в городе Вильнюс, который находился на то время под властью Польши. Его жизнь была преисполнена множеством перемен: за 90 лет профессор смог поучаствовать добровольцем в Арабо-израильской войне, пожить в Польше, Франции и Узбекистане, а также получить знания в трех различных вузах. Сама "Шанинка" была создана в 1995 году усилиями почившего ученого и его коллеги Татьяны Заславской. За весь долгий период работы в высшем учебном заведении Шанина наградили званием Почетного работника высшего профессионального образования от Министерства образования РФ и Почетного доктора права Университета Торонто, а во времена преподавания в Великобритании - орденом Британской империи.

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:40

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