АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 70.79 USD 63.91
Курс валют на 04.02.2020

Специалисты из Индии воссоздадут древний город Тамил-Наду

Специалисты из Индии хотят восстановить древний город Тамил-Наду, основанный около 15000 лет назад и в последствии поглощённый морем. На данный момент исследование проходит в два этапа.

Продолжительное время эксперты старались выяснить особенности исчезнувшего города Тамил-Наду. Благодаря современным технологиям стало возможным использовать спутники для проведения дистанционного зондирования. В результате было выявлено, что город располагался приблизительно в 30 км от нынешнего Пумпухара. Там правила династия Чола, Тамил-Наду слыл крупнейшим портовым городом. Недавно в Министерстве науки и технологий Индии приняли решение восстановить город в цифровом формате. Сведений из архива, литературы, исторических записей было недостаточно для выяснения настоящего расположение города, даты его основания, причин исчезновения с лица Земли. Для восполнения пробела, эксперты применили возможности подводной фото- и видеосъемки.

Они использовали дистанционно управляемые глубоководные аппараты. Для этого пробурили морское дно и провели дистанционное зондирование. Специалисты смогли понять природу геодинамических явлений, которые происходили на данной территории практически 20 тысяч лет назад. Здесь часто случались наводнения, ураганы и цунами. На данный момент эксперты создали подробную карту города, а готовый цифровой проект войдет в программу Индийского цифрового наследия, доступную для осмотра в Национальном музее Индии. Первые стадии формирования цифрового вида посвятили внешнему виду древнего города. Археологи намериваются воссоздать образы улиц, рынков, колонн. Второй этап заключается в детальном изучении состояния остатков города, который поглотило море.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников из-за требования платить им…
В Роскачестве рассказали о недостатках портативных…
Муж телеведущей Ксении Собчак замечен в обществе другой…
Дана Борисова высказала мнение о продолжении выхода телешоу о Любови Успенской и Татьяне…
Учредитель "Шанинки" Теодор Шанин скончался в…
Ученые: Определенный вид саламандр может не двигаться на протяжении семи…
«Мама очень ждала каждый год приезда бабушки»: Екатерина Вербер рассказала о жизни своей мамы и…
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике…
Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое…
Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во…
Астрономы заметили спиралевидный объект в созвездии Рыб с помощью телескопа…
Валентин Дегтярев назвал истинную причину Чивруайской трагедии на Кольском…
Игорь Золотовицкий высказался о творческом пути сыновей от Веры…
Сотрудники МЧС рассказали о самых опасных местах на акватории…
Британские ученые установили, чем обусловлено быстрое заживление ран в дневное…
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир с Татьяной…
Живущие в кишечнике человека бактерии влияют на принятие решений -…
Учёные доказали, что губка для мытья посуды является самым опасным предметом в домашнем…
Зейналова после расставания с отцом второй дочери пришла на «Модный…
Польские ученые нашли "космическую карту" древней цивилизации пуэбло в…
«Какое интонирование!»: Игорь Николаев оценил вокал дочери Алсу Микеллы…
Ученые из Финляндии доказали, что вращение обруча эффективнее…
Диетологи составили список из пяти наиболее полезных блюд разных стран…
Сати Казанова стыдилась псориаза и жизни в…
Ученые выяснили, что техасский гремучник может добывать воду во время…
В Японии созданное искусственным интеллектом лекарство будет испытано на…
Компания General Motors Company показала полностью электрический внедорожник…
Ученые обнаружили на Марсе скрытый…
Просмотреть все новости