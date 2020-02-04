Специалисты из Индии воссоздадут древний город Тамил-Наду





Продолжительное время эксперты старались выяснить особенности исчезнувшего города Тамил-Наду. Благодаря современным технологиям стало возможным использовать спутники для проведения дистанционного зондирования. В результате было выявлено, что город располагался приблизительно в 30 км от нынешнего Пумпухара. Там правила династия Чола, Тамил-Наду слыл крупнейшим портовым городом. Недавно в Министерстве науки и технологий Индии приняли решение восстановить город в цифровом формате. Сведений из архива, литературы, исторических записей было недостаточно для выяснения настоящего расположение города, даты его основания, причин исчезновения с лица Земли. Для восполнения пробела, эксперты применили возможности подводной фото- и видеосъемки.Они использовали дистанционно управляемые глубоководные аппараты. Для этого пробурили морское дно и провели дистанционное зондирование. Специалисты смогли понять природу геодинамических явлений, которые происходили на данной территории практически 20 тысяч лет назад. Здесь часто случались наводнения, ураганы и цунами. На данный момент эксперты создали подробную карту города, а готовый цифровой проект войдет в программу Индийского цифрового наследия, доступную для осмотра в Национальном музее Индии. Первые стадии формирования цифрового вида посвятили внешнему виду древнего города. Археологи намериваются воссоздать образы улиц, рынков, колонн. Второй этап заключается в детальном изучении состояния остатков города, который поглотило море.