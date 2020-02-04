Наталья Фатеева отказалась от помощи социальных работников из-за требования платить им деньги

По словам знаменитости, ей целый месяц никто не помогал, однако времени на готовку еды не хватает. Фатеева не стала рассказывать, чем именно она занимается у себя дома. Как отметила звезда советского кино, она обратилась за помощью в социальную службу, где ей сказали, что за обеспечение продуктами нужно платить по 240 рублей. Артистка отказалась от услуг работников организации, поскольку тогда покупки слишком дорого бы ей обходились. Кроме этого, Наталья Николаевна возмущена тем, что ее заставляют платить за капитальный ремонт квартиры, ведь она знает законы, согласно которым, личности после 80 лет освобождаются от подобных выплат. При этом актрисе продолжают присылать квитанции.- заявила она.Также Фатеева не может понять, почему до сих пор получает налог на машину, так как не водит с 1989 года. По мнению артистки, многие россияне не имеют совести и достоинства. Чтобы добиться правды, звезда пожаловалась депутатам.