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В Роскачестве рассказали о недостатках портативных колонок

Роскачество сравнило качество звука домашних и переносных колонок в недавнем тестировании. Оказалось, что традиционные устройства лучше передают звук.

Всего в тесте участвовало 17 колонок, среди которых 12 были беспроводными. Качество звука домашних устройств превосходит портативные, однако покупатели часто жертвуют этим параметром из-за доступной цены, размера или дизайна. В испытании также участвовали “умные” колонки, снабженные голосовым помощником. Несмотря на большое количество преимуществ данные гаджеты исследователи назвали не доработанными в сфере безопасности и удобства. Например, приложение для хранения пользовательских данных посчитали не отличающимся надежностью, поскольку эксперты заподозрили, что доступ к ним может быть открыт третьим лицам. Некоторые колонки не распознавали русский язык или имени низкое качество звука.

Любителям активного отдыха эксперты рекомендуют выбирать водонепроницаемые модели. Удобство и безопасность при переноске смогут обеспечить колонки с петлей или другим надежным креплением. Если в приоритете качественных звук, нужно рассматривать варианты с несколькими динамиками.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:54

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