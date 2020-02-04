Дана Борисова высказала мнение о продолжении выхода телешоу о Любови Успенской и Татьяне Плаксиной
По мнению Даны Борисовой, в скором времени состоится продолжение выхода главных телешоу, посвященных разговорам о Любови Успенской и Татьяне Плаксиной. Соответствующую публикацию телеведущая разместила в Instagram.
Знаменитость напомнила аудитории, что на днях дочь королевы русского шансона в эфире передачи «Звезды сошлись» на «НТВ» обвинила родительницу в издевательствах, тем самым опозорив ее на всю страну. Как сказала тогда Татьяна Плаксина, однажды они с матерью курили запрещенные вещества. Дана Борисова отметила, что в ходе телешоу наследница артистки поделилась и другими откровениями, а теперь сама Успенская заявила, что девушка страдает шизофреническим психозом.
Кроме этого, журналистка добавила, что к выходу готовятся другие передачи, в которых продолжиться обсуждение ситуации в семье Любови Залмановной. Борисова поинтересовалась у фолловеров, что они думают о происходящем и кого считают виноватым. Мнения поклонников телезвезды разделились. Как утверждают одни, Плаксина все выдумала, но другие верят в ее историю.
Знаменитость напомнила аудитории, что на днях дочь королевы русского шансона в эфире передачи «Звезды сошлись» на «НТВ» обвинила родительницу в издевательствах, тем самым опозорив ее на всю страну. Как сказала тогда Татьяна Плаксина, однажды они с матерью курили запрещенные вещества. Дана Борисова отметила, что в ходе телешоу наследница артистки поделилась и другими откровениями, а теперь сама Успенская заявила, что девушка страдает шизофреническим психозом.
Кроме этого, журналистка добавила, что к выходу готовятся другие передачи, в которых продолжиться обсуждение ситуации в семье Любови Залмановной. Борисова поинтересовалась у фолловеров, что они думают о происходящем и кого считают виноватым. Мнения поклонников телезвезды разделились. Как утверждают одни, Плаксина все выдумала, но другие верят в ее историю.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:44