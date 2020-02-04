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Ученые: Определенный вид саламандр может не двигаться на протяжении семи лет

Международная группа ученых долгое время наблюдала за популяцией пещерного вида саламандр Proteus anguinus, что позволило сделать необычное открытие. Оказалось, что определенные представители европейского протея могут не двигаться на протяжении семи лет.

Согласно новому исследованию, живущие в системах пещер в Боснии и Герцеговине саламандры находились на одном месте в течение 2569 дней. Авторы научной работы наблюдали за группой европейских амфибий, известных как протеи. Учитывая, что они могут жить почти сотню лет и им не угрожают какие-либо хищники - у данной разновидности есть достаточно времени для подобной инертности и выживания без еды многие годы. Кроме того, они размножаются только один раз каждые 12,5 лет, поэтому этот вид саламандр предпочитает одиночный образ жизни.

Чтобы выяснить, насколько усидчивы европейские протеи, исследователи провели мониторинг в общей сложности 26 особей, живущих на участке длиной в 350 метров. По крайней мере, 100 дней прошло между каждым передвижением и только в 10 случаях было обнаружено перемещение более, чем на 10 метров. Несмотря на врожденную слепоту, саламандры обладают эффективными химическими, магнитными и акустическими рецепторами. Все же, неподвижность также может быть связана с трудностями ориентации в пространстве.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:38

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