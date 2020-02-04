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«Мама очень ждала каждый год приезда бабушки»: Екатерина Вербер рассказала о жизни своей мамы и бабушки

Дочь вице-президента ювелирной фирмы Mercury и модного директора ЦУМа Екатерина Вербер рассказала своим подписчикам о жизни известной мамы и бабушки. Девушка опубликовала семейную фотографию на официальной странице Instagram, где Алла Вербер и Татьяна Абрамовна запечатлены вместе.

«Мама очень ждала каждый год приезда бабушки. Они красиво одевались, красились, ходили в театр, в рестораны, мама брала ее на встречи с друзьями», - пишет под своей записью Екатерина Вербер. Она добавила, что ранее Татьяна Абрамовна жила полгода в Канаде с сестрой Аллы Вербер, а полгода - в Москве с ней самой. По словам внучки, именно в России бабушка получала незабываемые эмоции, которых ей так не хватало в Торонто. Как замечено на снимке, пожилая женщина теперь не может передвигаться без инвалидной коляски и посторонней помощи, однако ее внешний вид даже не намекает на безрадостное существование.

Также в своем микроблоге Екатерина Вербер опубликовала архивный кадр, на котором ей около 5-6 лет. Судя по словам, написанных внучкой, она с особой нежностью и трепетом относится к любимой бабушке. С не менее большой любовью она пишет о своей покойной маме.

Как известно, фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в августе 2019 года в Италии. Женщина заболела инфекционным менингитом, с которым организм был не в состоянии справится из-за слабой иммунной системы. Для звезд шоу-бизнеса и многочисленных поклонников смерть известной женщины стала настоящей трагедией.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:31

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