Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое 75-летие





Полад Бюльбюль-оглы получил всесоюзную известность благодаря авторству музыкального сопровождения к кинофильму “Следствие продолжается”. Ему также принадлежит песня “Позвони”, которая стала особенно популярной в 1967 году, когда артисту было всего 25 лет. В 80-х он дебютировал в кино, снявшись в советском кинофильме “Не бойся, я с тобой!”. Однако потом он поменял сцену на политику, став министром культуры в Азербайджане, но не прекратил писать песни. Сейчас артист ведет деятельность и в Баку, и в Москве, занимаясь творчеством.В свой юбилей Полад Бюльбюль-оглы решил снова выйти на сцену.