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Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое 75-летие

Исполнителю популярной песни “Позвони” Поладу Бюльбюль-оглы 4 февраля исполняется 75 лет. Сейчас он представляет посольство Азербайджана в РФ.
Полад Бюльбюль-оглы сегодня отмечает свое 75-летие

Полад Бюльбюль-оглы получил всесоюзную известность благодаря авторству музыкального сопровождения к кинофильму “Следствие продолжается”. Ему также принадлежит песня “Позвони”, которая стала особенно популярной в 1967 году, когда артисту было всего 25 лет. В 80-х он дебютировал в кино, снявшись в советском кинофильме “Не бойся, я с тобой!”. Однако потом он поменял сцену на политику, став министром культуры в Азербайджане, но не прекратил писать песни. Сейчас артист ведет деятельность и в Баку, и в Москве, занимаясь творчеством.

В свой юбилей Полад Бюльбюль-оглы решил снова выйти на сцену.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:14

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