Муж телеведущей Ксении Собчак замечен в обществе другой женщины

Новой семье светской львицы Ксении Собчак пока не исполнилось даже года, но в интернете уже разошлась новость о том, что ее муж заводит легко отношения с другими девушками. Личность, которую выбрал себе Богомолов в новые избранницы, достаточно известная, а именно Ирина Сосновая.Говорят, что отношения между ними начались, в момент съемок серила «Содержанки», который и режиссировал Богомолов. С тех пор Константин постоянно сотрудничал именно со Start. А недавно его и вовсе увидели с этой женщиной в ресторане, где он мило вел с ней беседу.В интернете тут же активно принялись обсуждать новую связь режиссера. Вспомнили и о том, что ранее говорили, Богомолов женился на Собчак ради продвижения по карьерной лестнице. Тем не менее, все домыслы пользователей Сети остаются на уровне слухов и сплетен. Напомним, Константин Богомолов и Ксения Собчак узаконили свои отношения в сентябре прошлого года.