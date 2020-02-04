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Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во лжи

Интернет-пользователи обвинили бывшую избранницу Джонни Деппа во лжи. Все началось с того, как публика узнала, что Эмбер Херд избивала актера, когда они были вместе.
Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во лжи

Аудитория призвала журналистов обратить внимание на инцидент, запустив хэштег #JusticeForJohnyDeep. Интернет-пользователи обвинили Эмбер Херд во лжи, так ранее она заявляла о рукоприкладстве со стороны продюсера. Они возмущены тем, что зачастую виноватыми в подобном поведению считаю мужчин. Поклонники Джонни Деппа просят исключить его экс-супругу из организаций, которые занимаются правами человека, и считают ее аферисткой.

На днях появилась информация о том, что Херд избивала собственного мужа, когда они состояли в браке. В Сети разместили беседу бывших партнеров, во время которого звезда кино рассказала о потере контроля. Пара поженилась в 2015 году, а уже на следующий год актриса подала на развод, обвинила избранника в рукоприкладстве. В марте артист через суд потребовал у бывшей жены $50 млн за статью, в которой она назвала себя «жертвой домашнего насилия».

Фанаты также запустили флешмоб под названием #BringBackJackSparrow. Они обратились к представителям Disney с просьбой вернуть Деппа на роль Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря».

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:07

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