Избивавшую Джонни Деппа Эмбер Херд интернет-пользователи обвинили во лжи

Аудитория призвала журналистов обратить внимание на инцидент, запустив хэштег #JusticeForJohnyDeep. Интернет-пользователи обвинили Эмбер Херд во лжи, так ранее она заявляла о рукоприкладстве со стороны продюсера. Они возмущены тем, что зачастую виноватыми в подобном поведению считаю мужчин. Поклонники Джонни Деппа просят исключить его экс-супругу из организаций, которые занимаются правами человека, и считают ее аферисткой.На днях появилась информация о том, что Херд избивала собственного мужа, когда они состояли в браке. В Сети разместили беседу бывших партнеров, во время которого звезда кино рассказала о потере контроля. Пара поженилась в 2015 году, а уже на следующий год актриса подала на развод, обвинила избранника в рукоприкладстве. В марте артист через суд потребовал у бывшей жены $50 млн за статью, в которой она назвала себя «жертвой домашнего насилия».Фанаты также запустили флешмоб под названием #BringBackJackSparrow. Они обратились к представителям Disney с просьбой вернуть Деппа на роль Джека Воробья в фильме «Пираты Карибского моря».