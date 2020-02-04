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Астрономы заметили спиралевидный объект в созвездии Рыб с помощью телескопа Hubble

Ученым из NASA удалось обнаружить новую галактику в созвездии Рыб примерно в 110 миллионах световых годах от Земли. Астрономы заметили спиралевидный объект с помощью космического телескопа Hubble.

Космический телескоп Хаббл, принадлежащий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA и Европейскому космическому агентству (ESA), предоставил завораживающий снимок галактики NGC 7541. Следует отметить, что спиралевидное сосредоточение звездных систем находится на расстоянии примерно в 110 миллионов световых лет от Земли в созвездии Рыб. Галактика имеет диаметр в 125 тысяч световых лет и была впервые обнаружена астрономом Уильямом Гершелем 30 августа 1785 года.

Она была впоследствии классифицирована как решетчатая спираль - космический объект с крутящимися спиральными рукавами и ярким центром, который пересекается полосой газа и звезд. Это формирование проходит прямо через центр галактики, и, как полагают, разжигает деятельность и подпитывает множество процессов, которые позволяют небесному телу существовать. Новые изображения добавили вес в теорию, согласно которой спирали играют роль "звездных колыбелей": они собирают и направляют материал и энергию, нужные для рождения новых светил.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:00

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