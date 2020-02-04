Игорь Золотовицкий высказался о творческом пути сыновей от Веры Харыбиной





В браке с Верой Харыбиной у Игоря Золотовицкого родились два сына с разницей в 9,5 лет. Оказалось, что артист пытался их отговорить связывать свою жизнь с актерской деятельностью. В свое время старший наследник окончил факультет журналистики. Однако сейчас Алексей и Александр Золотовицкие всерьез занялись своей карьерой, а их звездный отец желает, чтобы они состоялись в профессии. Артист отметил, что сыновья “с пеленок” многое знают об игре на сцене, поэтому он считает, что такой выбор они сделали осознанно.Алексей и Александр Золотовицкие поддерживают хорошие отношения между собой, но страдают из-за известной фамилии. Также они демонстрируют музыкальные таланты.