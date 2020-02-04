Валентин Дегтярев назвал истинную причину Чивруайской трагедии на Кольском полуострове





Согласно официальной версии, молодые люди погибли из-за переохлаждения в Ловозерской тундре. Однако из-за большого количества вопросов, оставшихся без ответа, и загадок вокруг трагедии, люди стали самостоятельно искать настоящую причину смерти десяти студентов.По версии Валентина Дегтярева, туристы попали в сильную снежную бурю, от которой попытались укрыться, накрывшись брезентовым полотном. Но именно в тот момент погодные условия усугубились еще больше. Исследователь прокомментировал, что атмосферное давление упало до минимума, температура упала до минус 40 градусов по Цельсию, а горный разряженный воздух стал так называемой «вакуумной бомбой», который выдавливал кислород из ущелья и запускал ураганный ледяной ветер. В результате произошёл настоящий взрыв, который оглушил и ослепил молодых студентов. Любитель-энтузиаст добавил, что в эпицентре таких сил природы выжить было невозможно.Валентин Дегтярев отметил, что виновник Чивруайской трагедии не кто-то или что-то одно, а целая цепочка трагических событий и климатическая катастрофа, которая подвластна только всемогущей природе.