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Сотрудники МЧС рассказали о самых опасных местах на акватории Байкала

Трещины и щели возникают на поверхности замерзшего озера Байкал почти каждый день, но сотрудники МЧС предупреждают о появлении особо опасных мест возле поселков. Спасатели также назвали самые глубокие разломы на акватории, которых следует остерегаться туристам.

Переменчивая погода радикально влияет на обстановку: в результате заморозков и последовавшего за ним таяния льда инспекторы ГИМС ежедневного фиксируют трещины, подвижки льда, торосы и разломы. Несмотря на то, что все эти небезопасные участки наносятся на карту рисков акватории озера, пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области предупреждает местных жителей и туристов о маршрутах, которых нужно избегать. К таковым относится прибрежная зона поселка Листвянка, где был замечен подвижный лед. Более серьезная ситуация наблюдается недалеко от поселения Большие Коты до мыса Кадильный: здесь становая трещина в некоторых участках расширяется до 2-х метров.

В то же время, возле населенного пункта Лиственничный имеется равномерное ледовое поле с толщиной замерзшей воды до 40-50 см. Аналогичная обстановка фиксируется и на Малом Море. Рядом со строящейся переправой на остров Ольхон возникают лунки диаметром до 50 на 50 см. Эти места обозначили вешками и информационными знаками. Наконец, небезопасным считается лед около поселка Култук. За минувшие пару дней там появился разлом шириной 20-30 см. Он протягивается вдоль южного побережья до деревни Мангутай. Также образование пересекает маршрут для пеших туристов "Ангасолка - Слюдянка".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:24

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