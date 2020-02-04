Британские ученые установили, чем обусловлено быстрое заживление ран в дневное время





Представители из Университета Кембриджа выяснили, что циркадные ритмы соблюдаются не только гипоталамусом мозга, но и всеми клетками тела. Ученые изучили фибробласты, а также их реакцию на время суток. Как известно, эти клетки мигрируют к пораженному участку кожи и способствуют заживлению ран, а для их нормальной работы необходим актин. При его недостатке скорость работы фибробластов снижается, а на его уровень влияет время суток. Чтобы доказать существующую взаимосвязь ученые провели эксперимент с фибробластами в чашках Петри. Выяснилось, что эти компоненты в два раза быстрее заживляли раны, нанесенные днем.Аналогичный эксперимент был проведен на грызунах, повреждения кожи которых быстрее заживали днем, чем ночью. Исследователи предположили, что эта закономерность появилась в результате эволюции, поскольку активность человека повышалась днем и, соответственно, в это время он получал больше травм.