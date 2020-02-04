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Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир с Татьяной Плаксиной

На днях дочь Любови Успенской дала интервью Лере Кудрявцевой, в котором оскорбила свою мать. После этого телеведущая извинилась перед певицей за скандальный эфир с Татьяной Плаксиной.
Лера Кудрявцева извинилась перед Любовью Успенской за скандальный эфир с Татьяной Плаксиной

В ходе съёмок наследница королевы русского шансона на всю страну опозорила родительницу, обвинив ее в издевательствах. По словам источника, Лера Кудрявцева узнала о гостье программы лишь за 5 минут до старта эфира. Кроме этого, у нее часто возникают разногласия с продюсерами по поводу обсуждаемых тем и часто взгляды двух сторон не совпадают. При этом журналистка не была осведомлена о психологических проблемах дочери Любови Успенской. Как отметила сама звезда отечественной эстрады, она не обижается на ведущую, а остальные сотрудники шоу ответят за то, что ради хайпа пошли на подлость.

Артистка собирается подать в суд и уже наняла адвоката Александра Бенхина. Певица будет добиваться выплаты в размере 500 тысяч долларов за наглую, как она выразилась, ложь, прозвучавшую на всю страну. Судя по всему, будет проведена новая медицинская процедура, которая должна продемонстрировать, что Татьяна Плаксина не могла отвечать за свои слова.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:10

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