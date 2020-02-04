Живущие в кишечнике человека бактерии влияют на принятие решений - Ученые





Представители Оксфордского университета намеревались выяснить влияние микробиома человека на его поведение в целом. В прошлом это связывали с аутизмом, что подтвердилось в результате новой работы. Ученые нашли в кишечнике человека микроорганизмы, характерные для данного заболевания, что говорит о вероятности их воздействия на изменение поведения в общей популяции. Также исследователи пришли к выводу, что разнообразие кишечного микробиома чаще наблюдается у людей с широким кругом общения, и это положительно отражается на их состоянии здоровья. При этом подверженные стрессу и состояниям повышенной тревожности добровольцы демонстрировали пониженное число разновидностей микроорганизмов.Оказалось, что на состав микробиома влияет рацион при рождении, поскольку наиболее широкое разнообразие кишечных бактерий было лишь у тех, кто питался грудным молоком. Богатая микрофлора также есть у людей, имеющих частые международные поездки. Среди естественных источников пробиотиков и пребиотиков соответственно числятся квашенная капуста, ферментированный сыр, а также бананы, лук и цельное зерно.