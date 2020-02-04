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Зейналова после расставания с отцом второй дочери пришла на «Модный приговор»

Светлана Зейналова примерно 2 года назад родила вторую дочь, отцом которой стал маркетолог Дмитрий. Тем не менее, паре не удалось избежать расставания, а теперь телеведущая посетила «Модный приговор».
Зейналова после расставания с отцом второй дочери пришла на «Модный приговор»

В ходе передачи знаменитость заявила, что ей нравится имидж Филиппа Киркорова. По словам Зейналовой, она ненавидит черный цвет, как и поп-король, а любит примерять красивые и яркие наряды. Именно в этом, как сказала звезда, и проявляется ее индивидуальность. Также в студии «Модного приговора» историк моды Александр Васильев сделал радиоведущей комплимент, что бывает редко. «У вас длинные высокие ноги, очаровательная прямая спина, впечатляющий профиль и ни грамма лишнего веса», - отметил эксперт.

Светлана Автандиловна не выходила замуж за бывшего возлюбленного, а жила с ним в гражданском браке в течение нескольких лет. Весной 2018 года Зейналова подарила партнеру дочь, которую назвали Вероникой. Также у нее есть еще одна наследница Александра от первого союза с программным директором радиостанции «Максимум» Алексеем Глазатовым.

Ведущая часто говорила, что имеет сложный характер. Называя причину расставания с отцом второго ребенка, знаменитость отметила, что он хотел переделать ее под себя, хотя она была старше и опытнее, что часто провоцировало скандалы. По словам Зейналовой, настало время сильных женщин, а мужчин она «переваривает легко и быстро» и ценит в жизни только себя.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:54

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