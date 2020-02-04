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Польские ученые нашли "космическую карту" древней цивилизации пуэбло в США

Польские ученые сумели выявить "космическую карту" древней цивилизации пуэбло в США. Результаты исследования наскальных рисунков опубликованы в журнале Archaeology News Network.

Представители Ягеллонского университета организовали свою работу в городе Меса-Верде. Туристам, а также археологам он известен из-за своих культурных поселений, относящихся к временам существования цивилизации пуэбло. Народ, живший здесь около 800 лет назад, строил уникальные дома, высекая их в скалах, чего не было замечено ранее на территории Северной Америки. До недавнего времени рисунки, высеченные на горной породе, не могли расшифровать.

Ученые обнаружили ранее неизвестные пещеры, которые тоже содержали наскальную роспись. По итогам своих наблюдений эксперты пришли к выводу, что местные жители повторили карту звездного неба. Индейцы пуэбло могли пользоваться этим календарем с целью определения важных дат, включая солнцестояния. Особенно заметным стало явление, наблюдаемое 22 декабря, когда в процессе заката лучи от солнца и тени двигались по средней части панели с петроглифами, проходя через уникальные элементы.

Второй исследуемый элемент освещался лучами исключительно утром, когда имело место летнее солнцестояние. До сих пор эти даты имеют важное религиозное значение для потомков пуэбло, проживающих в Аризоне.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:46

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