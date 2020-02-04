Учёные доказали, что губка для мытья посуды является самым опасным предметом в домашнем обиходе





На первый взгляд губка, предназначенная для мытья посуды, постоянно контактирует с моющим средством и должна справляться с бактериями. Однако она является рассадником множества различных патогенных микроорганизмов. Специалисты считают, что на небольшом участке предмета домашнего обихода можно обнаружить около десяти миллионов всевозможных микроорганизмов, среди которых есть кампилобактеры — бактерии, вызывающие острые инфекционные заболевания.Немецкие эксперты, проводившие исследование, выяснили, что 1 кубический сантиметр поролоновой губки для мытья посуды населяют не меньше 20 миллиардов бактерий, включая микробы, которые вызывают менингит и пневмонию. Они существуют и размножаются в поролоновых порах. При этом учёные отмечают, что менять губки необходимо не реже одного раза в неделю. Лучше не экономить на предметах домашнего обихода, ведь в дальнейшем это может стать источником большого количества заболеваний.