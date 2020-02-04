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«Какое интонирование!»: Игорь Николаев оценил вокал дочери Алсу Микеллы Абрамовой

На днях Микелла Абрамова под аккомпанемент старшей сестры Сафины перепела хит матери «Зимний сон». Игорь Николаев одним из первых оценил вокал дочери Алсу.
«Какое интонирование!»: Игорь Николаев оценил вокал дочери Алсу Микеллы Абрамовой

Дети артистки решили приготовить для нее сюрприз, исполнив свою версию хита, вышедшего 21 год назад. Алсу опубликовала видео на странице в Instagram. Комментарий под постом девочек решил оставить Игорь Николаев, сделав комплимент младшей дочери знаменитости. Композитор остался под впечатлением от вокала Микеллы Абрамовой. «Обожаю, как Микеллочка поет! Какое интонирование! Какая душа», - написал музыкант. В прошлом году девочка принимала участие в 8-м сезоне детского шоу «Голос», где одержала победу вместе с другими конкурсантами.

В одном из последних интервью Алсу отмечала, что супруг Ян Абрамов никогда не препятствовал профессиональной карьере исполнительницы. После рождения старшей дочери звезда эстрады стала больше времени уделять семье, а также является матерью троих детей.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:39

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