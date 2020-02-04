«Какое интонирование!»: Игорь Николаев оценил вокал дочери Алсу Микеллы Абрамовой

Дети артистки решили приготовить для нее сюрприз, исполнив свою версию хита, вышедшего 21 год назад. Алсу опубликовала видео на странице в Instagram. Комментарий под постом девочек решил оставить Игорь Николаев, сделав комплимент младшей дочери знаменитости. Композитор остался под впечатлением от вокала Микеллы Абрамовой., - написал музыкант. В прошлом году девочка принимала участие в 8-м сезоне детского шоу «Голос», где одержала победу вместе с другими конкурсантами.В одном из последних интервью Алсу отмечала, что супруг Ян Абрамов никогда не препятствовал профессиональной карьере исполнительницы. После рождения старшей дочери звезда эстрады стала больше времени уделять семье, а также является матерью троих детей.