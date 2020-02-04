Звезда “Дом-2” Иосиф Оганесян вместе с мамой скрывает от отца развод с Сашей Черно





Напомним, что Иосиф Оганесян и Саша Черно решили развестись. Когда мама молодого человека узнала о произошедшем, то начала очень сильно переживать и в итоге немного приболела. Сейчас Саша и Иосиф общаются с помощью постов в Instagram.Так, Репсима Оганесовна рассказала, что они с сыном скрывают от главы семейства тот факт, что у Иосифа с Сашей разлад в отношениях. По словам мамы Иосифа, для него это может стать настоящим ударом, потому что он по-другому воспитан, а семья для него крепость и он может не принять, а главное не понять такого поступка со стороны сына. Также мама звезды проекта “Дом-2” говорит и о том, что если он узнает правду, то может начать нервничать и это подорвет его здоровье.Стоит отметить, что ранее Репсима Оганесовна говорила о том, что пока не теряет надежды, что сын и невестка вовремя одумаются и все-таки помирятся.