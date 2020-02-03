Елену Бирюкову не мучает совесть по поводу отношений с экс-мужем Екатериной Климовой Ильей Хорошиловым

Звезда ситкома «Саша+Маша» познакомилась с бизнесменом на дне рождении его старшей дочери от Екатерины Климовой Елизаветы. Тогда предприниматель уже развелся со знаменитостью, в связи с чем его будущую избранницу не мучила совесть из-за их романа. Как сказала Елена Бирюкова, им нечего делить с коллегой по творческому цеху и при встрече с Ильей Хорошиловым его бывшая жена была беременна от другого. Влюбленные 10 лет прожили в гражданском браке, после чего стали официальными супругами.К свадьбе актрису и бизнесмена подтолкнули дочери. При этом Бирюкова счастлива, что у нее хватило времени узнать партнера лучше, что позволило им создать крепкую семью. Хорошилов с понимаем относится к профессиональной карьере звезды популярного сериала и берет на себя все домашние обязанности, когда она уезжает на гастроли.