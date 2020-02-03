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Елену Бирюкову не мучает совесть по поводу отношений с экс-мужем Екатериной Климовой Ильей Хорошиловым

Елена Бирюкова рассказала журналистам, что ее не мучает совесть по поводу отношений с бывшим мужем Екатерины Климовой. По словам актрисы, она встретила Илью Хорошилова примерно 11 лет назад, однако лишь недавно вышла за него замуж.
Елену Бирюкову не мучает совесть по поводу отношений с экс-мужем Екатериной Климовой Ильей Хорошиловым

Звезда ситкома «Саша+Маша» познакомилась с бизнесменом на дне рождении его старшей дочери от Екатерины Климовой Елизаветы. Тогда предприниматель уже развелся со знаменитостью, в связи с чем его будущую избранницу не мучила совесть из-за их романа. Как сказала Елена Бирюкова, им нечего делить с коллегой по творческому цеху и при встрече с Ильей Хорошиловым его бывшая жена была беременна от другого. Влюбленные 10 лет прожили в гражданском браке, после чего стали официальными супругами.

К свадьбе актрису и бизнесмена подтолкнули дочери. При этом Бирюкова счастлива, что у нее хватило времени узнать партнера лучше, что позволило им создать крепкую семью. Хорошилов с понимаем относится к профессиональной карьере звезды популярного сериала и берет на себя все домашние обязанности, когда она уезжает на гастроли.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 23:00

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