Диетологи составили список из пяти наиболее полезных блюд разных стран мира





В Японии наиболее популярным и особенно здоровым продуктом является рис, который поддерживает здоровье и пополняет запас углеводов. Зачастую его едят с морепродуктами и овощами, заливают бульоном, а также делают лепешки. Рис станет полезной и питательной основой любого блюда. Кухня Швеции формировалась при большом влиянии географического положения. Многие рецепты здесь содержат рыбу, которая, как известно, содержит около 20% быстроусвояемых белков. Основное блюдо здесь дополняют вареными или запеченными овощами. В Индии довольно распространено вегетарианство, а заменой животным белкам стали бобы. Местные жители готовят много блюд из овощей, а также едят фрукты с высоким содержанием клетчатки, витамином группы B и железа.В Китае зачастую подается жареная еда, но некоторые рецепты довольно полезны, например, паровые пельмени из тончайшего рисового теста. Здесь распространены тушеные овощи и морепродукты, а также китайцы пьют чай, который известен большим содержанием антиоксидантов. В кухне Исландии основой является рыба, которую готовят множеством разных способов, используя минимум добавок. Особенно полезным является напиток скир, который похож на кефир или йогурт, но для его приготовления используется намного больше молока.