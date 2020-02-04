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Сати Казанова стыдилась псориаза и жизни в селе

Сати Казанова опубликовала в Instagram откровенный пост. Певица решила честно рассказать фолловерам, что раньше очень стыдилась псориаза и жизни в селе.
Сати Казанова стыдилась псориаза и жизни в селе

По словам артистки, указанное заболевание волновало ее с 1,5-летнего возраста, но теперь она воспринимает псориаз как данность. Кроме этого, в детстве Сати Казанова переживала по поводу того, что жила в селе, где были куры и другие животные. Сейчас знаменитость готова многое отдать, чтобы хоть немного погостить в родном поселке среди свежего воздуха, деревьев и коров. После переезда экс-участницы «Фабрики» в Москву, ей не нравился личный кавказский акцент, а теперь звезда считает его своей особенностью.

Как высказалась исполнительница, чувство стыда является разрушительным и способно мешать творческому потенциалу личности. Своими словами звезда шоу-бизнеса попыталась объяснить фанатам, что нужно уметь принимать свои «недостатки» и понимать, что зачастую это лишь «тараканы в голове», а не реальные проблемы.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:17

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