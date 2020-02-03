Эвелина Бледанс примерила дерзкий образ в кожаном костюме с плеткой





Для нового видео Эвелина Бледанс облачилась в откровенную блузу с шипами и глубокой зоной декольте, а также выбрала обтягивающие кожаные шорты. Артистка дополнила образ шипованным чокером и короной серебряного цвета на голове. На опубликованных кадрах она активно двигает бедрами и размахивает плетью. Звезда отметила, что в таком виде покорила сердца зрителей во время постановки “Любовь по-итальянски”. Во время игры на сцене она меняет 9 комплектов одежды, поэтому публика называет его спектаклем-дефиле.Эвелина Бледанс поблагодарила зрителей из Санкт-Петербурга за теплый прием. В новой публикации артистка также показала кадры со спектакля, на которых запечатлено, как она принимает цветы от восторженных поклонников.