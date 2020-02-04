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Ученые из Финляндии доказали, что вращение обруча эффективнее ходьбы

Ученые из Хельсинского университета (Финляндия) выяснили, что около 13 минут вращения обруча уменьшают объем жира намного лучше, чем длительная прогулка. В эксперименте приняли участие около 50 женщин с лишним весом.

В ходе исследования специалисты разделили добровольцев на две группы: участники первой вращали хулахуп, второй - проходили примерно по 10 тысяч шагов. Затем испытуемые поменялись занятиями. В ходе эксперимента ученые выяснили, что у женщин, которые вращали обруч, объем талии уменьшился намного больше, чем у тех, кто занимался ходьбой. После выполнения заданий у испытуемых увеличился процент мышечной массы. Ходьба позитивно влияла на снижение давления участниц эксперимента.

Специалисты уверяют, что вращение обруча полезно для людей любого возраста. Как отметил финский профессор Ханнеле Йки-Ярвинен, изучение им такого предмета, как хулахуп, может удивить его коллег, но всё же он уверен: результаты проведенного исследования заинтересуют многих людей, поэтому их нужно опубликовать в международном научном издании.

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Наука
Добавил: Тарасюк Дарья Сегодня, 08:30

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