Ученые из Финляндии доказали, что вращение обруча эффективнее ходьбы





В ходе исследования специалисты разделили добровольцев на две группы: участники первой вращали хулахуп, второй - проходили примерно по 10 тысяч шагов. Затем испытуемые поменялись занятиями. В ходе эксперимента ученые выяснили, что у женщин, которые вращали обруч, объем талии уменьшился намного больше, чем у тех, кто занимался ходьбой. После выполнения заданий у испытуемых увеличился процент мышечной массы. Ходьба позитивно влияла на снижение давления участниц эксперимента.Специалисты уверяют, что вращение обруча полезно для людей любого возраста. Как отметил финский профессор Ханнеле Йки-Ярвинен, изучение им такого предмета, как хулахуп, может удивить его коллег, но всё же он уверен: результаты проведенного исследования заинтересуют многих людей, поэтому их нужно опубликовать в международном научном издании.