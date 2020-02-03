Зара поделилась с подписчиками размышлением по поводу роли женщины в современном обществе

По мнению знаменитости, представительницам прекрасного пола удалось побороть предубеждения по поводу своего предназначения. Теперь Зара решила поделиться с аудиторией собственным опытом касаемо данной темы, а также роли женщин в обществе. Артистка является работающей матерью и считает, что в наше время они не должны ждать дома супруга с работы, а развивать себя и идти навстречу к мечте. При этом следует помнить о домашнем очаге. Как сказала звезда эстрады, ее сыновья ценят профессиональную карьеру родительницы, а еще она на своем примере учит ребят тому, что в жизни следует зарабатывать простым трудом.Кроме этого, Зара считает, что в последнее время роль женщины в обществе сильно изменилась, ведь сегодня многие имеют амбиции и хотят реализовать себя в какой-то профессии. Более того, дамы становятся отличными управленцами. В заключение артистка заявила, что во многих государствах слабый пол разрушил стереотип «стеклянного потолка».