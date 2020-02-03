Представитель Ольги Бузовой Антон Богославский ответил на слухи о “провале” певицы на выступлении в Ростове
Представитель Ольги Бузовой Антон Богославский отреагировал на сведения о “провале” артистки на выступлении в Ростове. В своем Instagram-аккаунте артистка назвала свои концерты “потрясающими”.
После концерта в Ростове Ольга Бузова призналась, что скучала по выступлениям, а также назвала прошедшие два мероприятия “потрясающими”. Артистка уже отдохнула и подготовилась к работе, в связи с чем объявила о начале многочисленных шоу по России. Несмотря на заявления в Instagram местные СМИ рассказали, что знаменитость требовала повышенного внимания к себе, а многим зрителям корпоратив не понравился. Как известно, артистку пригласили выступить на вечеринке для сотрудников одного из супермаркетов города. Очевидцы заявили, что артистка выступала под фонограмму, но ее PR-менеджер отметил, что певице или ее команде никто не высказал критики насчет концерта.
Антон Богославский отметил, что корпоратив был стандартный, передает Nation News.
После концерта в Ростове Ольга Бузова призналась, что скучала по выступлениям, а также назвала прошедшие два мероприятия “потрясающими”. Артистка уже отдохнула и подготовилась к работе, в связи с чем объявила о начале многочисленных шоу по России. Несмотря на заявления в Instagram местные СМИ рассказали, что знаменитость требовала повышенного внимания к себе, а многим зрителям корпоратив не понравился. Как известно, артистку пригласили выступить на вечеринке для сотрудников одного из супермаркетов города. Очевидцы заявили, что артистка выступала под фонограмму, но ее PR-менеджер отметил, что певице или ее команде никто не высказал критики насчет концерта.
Антон Богославский отметил, что корпоратив был стандартный, передает Nation News.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:53