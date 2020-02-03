Крутой прокомментировал откровенный снимок Дубцовой: «Ирунь, оденься и все сбудется!»
Ирина Дубцова поделилась в Instagram новым откровенным снимком, благодаря которому привлекла внимание Игоря Крутого. Композитор посоветовал певице одеться.
В кадре звезда эстрады позировала перед камерой с обнаженными плечами. В подписи к сюжету Дубцова пожелала, чтобы все задуманное сбылось. Игорь Крутой решил оценить публикацию коллеги и написал, что все исполнится, только для этого артистке необходимо одеться. Также на провокационный снимок отреагировали фанаты исполнительницы. «Безумно красиво», «Изящные плечи», «Прекрасная фотография!» — отмечали фолловеры. Знаменитость воспитывает 13-летнего сына Артема от бывшего мужа — солиста коллектива Plazma Романа Черницына. Несмотря на развод, пара осталась в дружеских отношениях.
В ходе одного из последних интервью Дубцова рассказала, что имеет комплекс работающей матери. Как сказала певица, она переживает, что не может уделять наследнику достаточно внимания, так как должна заниматься профессиональной карьерой и давать концерты. Из-за этого родительница радует подростка подарками, который осознает, как тяжело удается заработать средства.
В кадре звезда эстрады позировала перед камерой с обнаженными плечами. В подписи к сюжету Дубцова пожелала, чтобы все задуманное сбылось. Игорь Крутой решил оценить публикацию коллеги и написал, что все исполнится, только для этого артистке необходимо одеться. Также на провокационный снимок отреагировали фанаты исполнительницы. «Безумно красиво», «Изящные плечи», «Прекрасная фотография!» — отмечали фолловеры. Знаменитость воспитывает 13-летнего сына Артема от бывшего мужа — солиста коллектива Plazma Романа Черницына. Несмотря на развод, пара осталась в дружеских отношениях.
В ходе одного из последних интервью Дубцова рассказала, что имеет комплекс работающей матери. Как сказала певица, она переживает, что не может уделять наследнику достаточно внимания, так как должна заниматься профессиональной карьерой и давать концерты. Из-за этого родительница радует подростка подарками, который осознает, как тяжело удается заработать средства.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:42