Крутой прокомментировал откровенный снимок Дубцовой: «Ирунь, оденься и все сбудется!»

В кадре звезда эстрады позировала перед камерой с обнаженными плечами. В подписи к сюжету Дубцова пожелала, чтобы все задуманное сбылось. Игорь Крутой решил оценить публикацию коллеги и написал, что все исполнится, только для этого артистке необходимо одеться. Также на провокационный снимок отреагировали фанаты исполнительницы. «Безумно красиво»,— отмечали фолловеры. Знаменитость воспитывает 13-летнего сына Артема от бывшего мужа — солиста коллектива Plazma Романа Черницына. Несмотря на развод, пара осталась в дружеских отношениях.В ходе одного из последних интервью Дубцова рассказала, что имеет комплекс работающей матери. Как сказала певица, она переживает, что не может уделять наследнику достаточно внимания, так как должна заниматься профессиональной карьерой и давать концерты. Из-за этого родительница радует подростка подарками, который осознает, как тяжело удается заработать средства.