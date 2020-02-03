Сыну Джона Леннона удалили раковую опухоль в голове

Наследник покойного фронтмена The Beatles, 56-летний Джулиан Леннон, признался, что последняя неделя стала одной из самых продуктивных и позитивных в его жизни. Его дерматолог заметил небольшой бугорок на голове и призвал музыканта сделать биопсию. В итоге выяснилось, что у него имеется злокачественная опухоль, которую медики порекомендовали удалить. Недавно артист решился на операцию, отметив, что мог умереть в любой момент, но все прошло хорошо.Джулиан Леннон отметил: главная проблема заключается в том, что каждый считает, что у него достаточно времени. Знаменитость порекомендовал своим поклонникам пройти проверку, поскольку все может изменится за один день, с чем столкнулся и он. Музыкант рассказал, что опубликованные изображения были сделаны в течение двух дней.