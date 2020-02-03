Буйнов поздравил Брежневу с 38-летием: «Самая обаятельная и привлекательная»

Артист сделал комплимент избраннице Константина Меладзе, назвав ее «самой красивой». Кроме этого, Буйнов отметил, что именинница вполне достойна титула «Мисс Позитив мира». Шоумен разместил на странице в Instagram архивный снимок из личного альбома, на котором он запечатлен в компании 38-летней Брежневой., - пожелал актер коллеге по творческому цеху. Экс-солистка «ВИА Гры» воспитывает двух дочерей – 18-летняя Соня живет в США, где посещает кинематографические курсы. Младшая 10-летняя Сара все еще находится под опекой звездной родительницы. В 2015 году исполнительница тайно вышла замуж за Меладзе.В интервью Вячеславу Манучарову Брежнева рассказала, что редко размещает семейные сюжеты с мужем и дочерью в Instagram, поскольку предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Также она не видит смысла ради поклонников публично поздравлять продюсера с праздниками, зная, что в это время он находится в соседней комнате.