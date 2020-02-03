Буйнов поздравил Брежневу с 38-летием: «Самая обаятельная и привлекательная»
Вера Брежнева отмечает 38-летие, с чем ее поздравляют близкие, коллеги и поклонники. Александр Буйнов также не забыл о дне рождении певицы и оставил ей теплый комментарий под постом.
Артист сделал комплимент избраннице Константина Меладзе, назвав ее «самой красивой». Кроме этого, Буйнов отметил, что именинница вполне достойна титула «Мисс Позитив мира». Шоумен разместил на странице в Instagram архивный снимок из личного альбома, на котором он запечатлен в компании 38-летней Брежневой. «Будь здорова, любима и завалена мешками и коробками с женским счастьем», - пожелал актер коллеге по творческому цеху. Экс-солистка «ВИА Гры» воспитывает двух дочерей – 18-летняя Соня живет в США, где посещает кинематографические курсы. Младшая 10-летняя Сара все еще находится под опекой звездной родительницы. В 2015 году исполнительница тайно вышла замуж за Меладзе.
В интервью Вячеславу Манучарову Брежнева рассказала, что редко размещает семейные сюжеты с мужем и дочерью в Instagram, поскольку предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Также она не видит смысла ради поклонников публично поздравлять продюсера с праздниками, зная, что в это время он находится в соседней комнате.
Артист сделал комплимент избраннице Константина Меладзе, назвав ее «самой красивой». Кроме этого, Буйнов отметил, что именинница вполне достойна титула «Мисс Позитив мира». Шоумен разместил на странице в Instagram архивный снимок из личного альбома, на котором он запечатлен в компании 38-летней Брежневой. «Будь здорова, любима и завалена мешками и коробками с женским счастьем», - пожелал актер коллеге по творческому цеху. Экс-солистка «ВИА Гры» воспитывает двух дочерей – 18-летняя Соня живет в США, где посещает кинематографические курсы. Младшая 10-летняя Сара все еще находится под опекой звездной родительницы. В 2015 году исполнительница тайно вышла замуж за Меладзе.
В интервью Вячеславу Манучарову Брежнева рассказала, что редко размещает семейные сюжеты с мужем и дочерью в Instagram, поскольку предпочитает не выставлять личную жизнь напоказ. Также она не видит смысла ради поклонников публично поздравлять продюсера с праздниками, зная, что в это время он находится в соседней комнате.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:30