Могила Галины Волчек спустя 40 дней с момента смерти "утонула" в цветах





Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов напомнили подписчикам в Instagram о том, что 40 дней назад скончалась Галина Волчек. Некоторые звезды и многочисленные фанаты творчества худрука “Современника” не перестают ездить на ее могилу, из-за чего надгробие буквально утопает в цветах. Как известно, артистки не стало на 87-м году жизни вследствие пневмонии, а похороны имели место еще 29 декабря.На церемонии прощания с Галиной Волчек успели побывать многие отечественные знаменитости. Наиболее заметным оказалось отсутствие на мероприятии Аллы Пугачевой, однако в списке гостей оказались Максим Галкин, Татьяна Тарасова и другие.