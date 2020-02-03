Могила Галины Волчек спустя 40 дней с момента смерти "утонула" в цветах
Спустя 40 дней со дня смерти Галины Волчек ее могила “утонула” в цветах. Отечественные артисты почтили память худрука “Современника”.
Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов напомнили подписчикам в Instagram о том, что 40 дней назад скончалась Галина Волчек. Некоторые звезды и многочисленные фанаты творчества худрука “Современника” не перестают ездить на ее могилу, из-за чего надгробие буквально утопает в цветах. Как известно, артистки не стало на 87-м году жизни вследствие пневмонии, а похороны имели место еще 29 декабря.
На церемонии прощания с Галиной Волчек успели побывать многие отечественные знаменитости. Наиболее заметным оказалось отсутствие на мероприятии Аллы Пугачевой, однако в списке гостей оказались Максим Галкин, Татьяна Тарасова и другие.
Дмитрий Певцов и Кирилл Сафонов напомнили подписчикам в Instagram о том, что 40 дней назад скончалась Галина Волчек. Некоторые звезды и многочисленные фанаты творчества худрука “Современника” не перестают ездить на ее могилу, из-за чего надгробие буквально утопает в цветах. Как известно, артистки не стало на 87-м году жизни вследствие пневмонии, а похороны имели место еще 29 декабря.
На церемонии прощания с Галиной Волчек успели побывать многие отечественные знаменитости. Наиболее заметным оказалось отсутствие на мероприятии Аллы Пугачевой, однако в списке гостей оказались Максим Галкин, Татьяна Тарасова и другие.
Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:23