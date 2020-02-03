«Не модель и не актриса»: Образы звезды «Дом-2» Виктории Бони на красных ковровых дорожках





После исчезновения из соцсетей Виктория Боня вновь вернулась. Экс-участница «Дом-2» отметила, что с ней все в порядке и она снова в строю. Недавно она посетила одну из престижных премий в Англии, а именно ту, которую устраивает Британская академия кино и телевизионных искусств.На нее тут же напали хейтеры, а почему она наравне со звездами мирового масштаба ходит по одной ковровой дорожке вместе с ними.Помимо этого, Виктория Боня посетила и Каннский кинофестиваль. Зачастую, на такие мероприятия она надевает наряды, которые сделаны известными дизайнерами.В ее послужном списке и посещение фестиваля в Доминикане. По словам, звезды проекта «Дом-2», зовут ее на мероприятия и в Италии, а также Америке, ее вот в Россию на подобные мероприятия почему-то не приглашают.Однако то, что никак не может понять Виктория Боня легко объясняют хейтеры, которые отмечают, что пока она не сделала ничего выдающегося, чтобы быть среди гостей на подобных тусовках.