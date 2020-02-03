«Не модель и не актриса»: Образы звезды «Дом-2» Виктории Бони на красных ковровых дорожках
Главную роль в жизни экс-участница проекта «Дом-2» Виктории Бони сыграло знакомство с состоятельным Алексом Смерфитом. Оно помогло теледиве попасть на множество светских мероприятий, которые связаны с кинематографом, хотя она не является ни актрисой, ни моделью.
После исчезновения из соцсетей Виктория Боня вновь вернулась. Экс-участница «Дом-2» отметила, что с ней все в порядке и она снова в строю. Недавно она посетила одну из престижных премий в Англии, а именно ту, которую устраивает Британская академия кино и телевизионных искусств.
На нее тут же напали хейтеры, а почему она наравне со звездами мирового масштаба ходит по одной ковровой дорожке вместе с ними.
Помимо этого, Виктория Боня посетила и Каннский кинофестиваль. Зачастую, на такие мероприятия она надевает наряды, которые сделаны известными дизайнерами.
В ее послужном списке и посещение фестиваля в Доминикане. По словам, звезды проекта «Дом-2», зовут ее на мероприятия и в Италии, а также Америке, ее вот в Россию на подобные мероприятия почему-то не приглашают.
Однако то, что никак не может понять Виктория Боня легко объясняют хейтеры, которые отмечают, что пока она не сделала ничего выдающегося, чтобы быть среди гостей на подобных тусовках.
После исчезновения из соцсетей Виктория Боня вновь вернулась. Экс-участница «Дом-2» отметила, что с ней все в порядке и она снова в строю. Недавно она посетила одну из престижных премий в Англии, а именно ту, которую устраивает Британская академия кино и телевизионных искусств.
На нее тут же напали хейтеры, а почему она наравне со звездами мирового масштаба ходит по одной ковровой дорожке вместе с ними.
Помимо этого, Виктория Боня посетила и Каннский кинофестиваль. Зачастую, на такие мероприятия она надевает наряды, которые сделаны известными дизайнерами.
В ее послужном списке и посещение фестиваля в Доминикане. По словам, звезды проекта «Дом-2», зовут ее на мероприятия и в Италии, а также Америке, ее вот в Россию на подобные мероприятия почему-то не приглашают.
Однако то, что никак не может понять Виктория Боня легко объясняют хейтеры, которые отмечают, что пока она не сделала ничего выдающегося, чтобы быть среди гостей на подобных тусовках.