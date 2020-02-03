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Дочь участницы «Голоса» Евгении Дравиной и экс-возлюбленного Седоковой Артема Комарова умерла вскоре после рождения

Евгения Дравина стала матерью в декабре, подарив Артему Комарову дочерей. Вот только одна из наследниц экс-возлюбленного Анны Седоковой и звезды «Голоса» умерла вскоре после рождения.
Дочь участницы «Голоса» Евгении Дравиной и экс-возлюбленного Седоковой Артема Комарова умерла вскоре после рождения

О пополнении в семье участница музыкального конкурса рассказала в конце прошлого месяца. Знаменитость сохранила в секрете имя отца своих дочерей Маруси и Софии. Вот только недавно стало известно, что Евгения Дравина родила детей от предпринимателя Артема Комарова, взяв его фамилию при замужестве. На днях появилась информация, что один ребенок звезды «Голоса» умер. Пока что супруги эти данные не подтвердили. Ранее исполнительна поделилась, что роды прошли довольно сложно. Как рассказывала певица, она находилась в реанимации.

В свое время муж Дравиной состоял в отношениях с Анной Седоковой, которая в 2017 году подарила ему сына Гектора. Спустя некоторое время после этого пара рассталась. На данный момент у экс-солистки «ВИА Гры» роман с Янисом Тиммой.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:19

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